Sárkányok a vízen

Utolsó erőpróbájukra készülnek a dragonosok a szegedi VB előtt, és hangolnak az Európa - bajnokságra

A június igazán gazdag időszak a sárkányhajósok számára, hiszen a győri sárkányhajó fesztivál után június 8 és 10 között már Fadd - Domboriban mérkőznek meg ismételten a csapatok.

A három napos versenyfutamokon valamennyi korosztály képviselteti magát, hiszen az U18, Premier, Senior"A" és "B" korosztályban is vízre szállnak a sárkányhajósok.

A dunai holtág nyugodt vize június 23-án is felbolydul majd, hiszen a 12,5 m hosszú hajókülönlegességek ekkor is birtokba veszik a vizet. Mind a két verseny egyben válogató is az augusztusban Németországban megrendezésre kerülő 13. EDBF Nemeztek Közötti Európa - bajnokságra.



A júniusi versenynapokkal, a Magyar Bajnokságok az utolsó komoly megmérettetések a hazai csapatok számára a július 17 és 22 között megrendezésre kerülő 11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokság előtt. E kiemelt sportesemény igazi különlegessége lesz a nyári szezonnak, hiszen a 2000 éves keleti hagyományokkal rendelkező sportág hosszú évek alatt a világ több kontinensét is meghódította, hiszen Európán és azon kívül is rengeteg erős klub alakult, akik mind az érmekért és a sikerért lapátolnak majd Szegeden, csakúgy, mint a 2013-ban nagysikerűen rendezett nemzetek közötti világbajnokságon.



Az idén 20 éves jubileumát ünneplő Magyar Sárkányhajó Szövetség azóta is a tőle megszokott magas színvonalon szervezi és irányítja a hazai klubok, szabadidős csapatok és sárkányhajós közösségek életét. A június 8 és 10 között zajló futamokon a csapatok utoljára tehetik próbára legénységük együttes erejét, hiszen a pénteki 2000 méteres, a szombati 200 méteres és a vasárnapi 500 méteres távokat Szegeden is kiváló időeredménnyel kell majd teljesíteniük, ha dobogóra szeretnének törni.







www.sarkanyhajofesztivalok.hu

www.sarkanyhajozas.hu/vb2018

