Hegymászás

Elindult a Gasherbrum két csúcsának megmászására Suhajda Szilárd

Csütörtök délután indult el Suhajda Szilárd a Kalifa Himalája Expedíció 2018 keretében Budapestről, hogy a nyári mászószezonban oxigénpalack használata és magashegyi teherhordók segítsége nélkül megmássza a Gasherbrum I-et (Hidden Peak) és a Gasherbrum II nyolcezer méter feletti csúcsait.



Suhajda Szilárd elmondta, hogy tavasszal indult volna Klein Dáviddal a Sisapangma 8027 méteres csúcsára, de mivel gyermeke született, így idén a nyári mászószezonban egy nemzetközi csapat tagjaként vág neki a világ 11. és 13. legmagasabb csúcsainak. A hegymászó szerint nem példa nélküli, hogy ezt a két, egymáshoz közel lévő csúcsot egymás után, egy expedíció keretében akarják megmászni a sportolók, az azonban ritkább, hogy sikerrel is járnak.



Az expedícióra túrázással és terepfutással, országúti kerékpározással, víz alatti úszással és olyan állóképességet fejlesztő sportokkal készült, amelyek a tüdőkapacitását és a keringési rendszerét egyaránt fejlesztették. "Minden olyan sport jó, ami kifullaszt a hétköznapok során, de alapvetően hegymászásra hegymászással lehet a legjobban készülni" - fűzte hozzá.



Mint mondta, ilyenkor az ember "minden korábbi tapasztalatát magával viszi a hegyre", illetve próbálja az egyéb szükséges fizikai paramétereit feltornászni. "Az a minimum belépő, hogy ha az ember ilyen magasságba indul, hogy fizikailag tökéletesen felkészül, persze emellett szüksége lesz egy jó adag szerencsére is."



A sportoló kifejtette, hogy rengeteg szubjektív tényezője van egy ilyen magashegyi expedíciónak, olyan hibalehetőségek, amelyek a mászón múlnak, de legalább ennyi objektív körülmény is van, amely felülírhatja a hegymászók elképzeléseit.



"Nagyon bízom abban, hogy ebben a nyári szezonban az időjárással is szerencsém lesz már az akklimatizálódás során is, majd lesz egy tökéletes csúcsmászó ablak július közepe, vége felé" - tette hozzá.



A menetrend szerint Suhajda Szilárd pénteken érkezik meg Pakisztán fővárosába, Iszlámábádba, ahonnan majdnem két hét alatt fogják elérni az alaptábort. Ezután kezdődik az akklimatizálódási folyamat.



"Ahhoz, hogy az ember csúcsmászó helyzetbe kerüljön, hatékonyan kell tudni akklimatizálódni. Erre nagyon kényesen fogok ügyelni, hiszen akkor tud hatékonyan mozogni az ember a csúcsmászás során, ha hozzászokott a ritka levegőhöz" - mondta. Hozzáfűzte: emellett nagyon fontos erény a türelem, hiszen ki kell várni azt a tökéletes időt is, amikor minden feltétel adott egy sikeres csúcsmászáshoz.



Mentálisan arra készül, hogy a sikeres Gasherbrum I. csúcsmászása és néhány napos pihenő és regenerálódás után a Gasherbrum II. csúcsra is fel tud jutni és épségben vissza is ér. Közben nagyon figyel majd arra, hogy az egészségét végig megőrizze, ami az emberi szervezetet ilyen fokozottan igénybe vevő helyzetben nem könnyű. Felidézte, hogy a tavalyi Everest Expedíció hegyen töltött másfél hónapja alatt 15 kilogrammot fogyott.

Suhajda Szilárd egyedül indult el Budapestről június 7-én. Klein Dávid, aki az utóbbi évek expedíciói során mászótársa volt, a Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Sisapangma lezárulása óta Nepálban regenerálódik. "Dávid szellemisége és hozzáállása a hegyekhez és magához a mászáshoz nagyon közel áll hozzám" - vallotta a hegymászó, aki azt is elmondta, hogy a közös túrák alatt barátság is kialakult közöttük. "Sokat tanultam, és tanulok tőle a mai napig és jó visszagondolni a közös expedíciókra is" - fűzte hozzá.



Suhajda Szilárd a 4810 méter magas Mont Blanc és számos egyéb 4000-es csúcs, valamint az Elbrusz 5000-es ikercsúcsai után 2014-ben mászta meg oxigénpalack használata és magashegyi teherhordók segítsége nélkül, úgynevezett tiszta mászással a 8051 méteres Broad Peaket. Kétszer is próbálkozott - szintén oxigénpalack nélkül - a K2-n (7400 méterig jutott, senki sem jutott fel abban a két évben a csúcsra) és a Mount Everesten is, ahol 7950 méteren aludt, de csúcsmászó helyzetbe nem került.