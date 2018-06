Úszás

Shane Tusup jövőjéről is beszélt Hosszú Katinka

Az úszónő jó formában volt, kiegyensúlyozottnak tűnt a Bors szerint.



Mikor Tusupról kérdezték, ezt mondta: "Nem tudom megmondani, visszatér-e valaha is Shane. Én azon vagyok, hogy továbbra is ő vigye a szakmai munkát, ő foglalkozzon a kicsikkel, én pedig egy másik edzővel készülök a tokiói olimpiára. De ez nem ilyen egyszerű, egy hó­nap­ja nem érem el, nem reagál a hívásaimra, leveleimre. Kevés esélyt látok arra, hogy újra Ma­gyarországra jöjjön Shane."



A beszélgetésen részt vevő szülők közt volt, aki hosszan sorolta, mi baja a klubbal, és volt olyan is, aki a kicsik érdekében visszacsábítaná Tusupot.