Siker!!!

Magyar Ring Gála - Bacskai Balázs győzött Várpalotán

Bacskai Balázs lehengerlő teljesítménnyel a harmadik menetben technikai KO-val győzött a Magyar Ring elnevezésű profi ökölvívógála főmérkőzésén szombaton Várpalotán. 2018.06.03 10:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amatőrök között Európa-bajnok, junior-világbajnok Bacskai hetedik profi mérkőzésén tízmenetes csatára készült a tapasztalt, 44. profi összecsapásán ringbe lépett venezuelai Jean Carlos Prada ellen. A rivális kiváló mérleggel rendelkezik, eddig csupán hat veresége volt, ám szombat este nem tudott méltó ellenfele lenni Bacskainak. A meccs már az első menettől egyoldalú volt, a várpalotai sportcsarnok lelátóit megtöltő bokszrajongók látványos és nagyon meggyőző teljesítményt láthattak a magyar öklözőtől.



A mérkőzésvezető már a második felvonásban kétszer rászámolt a dél-amerikaira, aki ekkor még kihúzta a szünetig, a harmadik menetben azonban Bacskai riválisának maradék ellenállását is lerombolta, s a bíró beszüntette a mérkőzést.



Bacskainak a profik között továbbra is százszázalékos a mérlege (7 mérkőzésből 7 győzelem).



A többi magyar sportoló is remek boksszal szolgálta ki a publikumot, Hegyi Barnabás az első menetben kiütötte bosnyák ellenfelét, a váltósúlyú magyar bajnok Törteli Balázs a harmadik, Darmos József pedig a negyedik felvonásban győzött TKO-val, Harcsa Norbert pedig egyhangú pontozással nyert.



A Felix Promotion legközelebb szeptemberben rendez profi gálát.