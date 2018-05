Foci

Elszabadult indulatok: szögletzászlóval kergették a bírót a meccs után - videó

Elszabadultak az indulatok az NB III-as Dabas-Pécs meccs után. A bírót szögletzászlóval kergették, a kiérkező rendőrautót megrongálták. 2018.05.29 10:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Azért tört ki a balhé, mert az utolsó percben szerzett hazai gólt, mellyel a Pécs bebiztosíthatta volna a feljutását, les miatt nem adták meg. Erre 20-25 ultra rontott be a pályára, az öltözőbe kergették a játékvezetőt, mások pirotechnikai eszközöket dobáltak a pályára. Egyikük kitépte a szögletzászlót, azzal akart elégtételt venni - írja a Bors.



"A játékvezetők öltözőjébe nem jutottak be a szurkolók, de a dabasiakhoz igen. Az ellenfél edzőjét nekilökték a korlátnak és leköpték, mozdulni sem mert, mert érezte, hogy akár agyon is verhetik" – mondta a lapnak Erős Károly, a vendégek edzője, aki hozzátette, hogy nem az a célja, hogy megbüntessék a Pécset, de ilyen nem fordulhat elő egy focipályán.



Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, a bírói ítéletet nem szeretnék minősíteni, a szurkolók rendbontását viszont nagyon sajnálják, és elítélik.



A stadion falát, valamint a kiérkező rendőrautót is megrongálták a tomboló szurkolók. A rendőrök a bűncselekmény elkövetőit beazonosították, és hétfőn egy 48 és egy 31 éves férfit előállítottak.