Újabb versenyzője hagyhatja el Tusupot

2018.05.29

Hosszú Katinka még múlthét csütörtökön jelentette be, hogy nem sikerült helyrehoziuk kapcsolatukat a férjével, és szakmai téren is külön folytatják. Tusup közben azt állította, az úszónő megcsalta őt Dudás Dániellel.



A Blikk most arról ír, hogy Hosszú után Földházi Dávid is elhagyhatja az Iron Aquatics klubot, legalábbis erre utalt a sportoló által a közösségi oldalára kitett felhívás, ami arról szólt, hosszú távon működő csapatot keres magának Budapest környékén, aminek élettartama túlnyúlik a 2020-as tokiói olimpián.



Ha Földházi valóban elmegy, Tusupnak nem marad felkészítendő versenyzője, így nem kapja meg a versenyzői révén járó Kiemelt Edzői Program keretében a havi 1 millió forintos juttatást.