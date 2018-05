Siker!!!

Szinkronúszó vk - Három magyar ezüstérem Madridban

A nemzetközi szövetség (FINA) honlapjának beszámolója szerint Kiss Szofi a szóló rövidprogramban és az egyéni technikai versenyszámban is második lett, illetve tagja volt a szabad kombinációban ezüstérmes válogatottnak is.



A szóló rövidprogramban Rényi Luca harmadikként zárt, de az úgynevezett "egy nemzet, egy versenyző" szabály miatt nem kaphatott érmet.



A madridi volt a FINA pénzdíjas sorozatának hatodik állomása. A magyar szövetség beszámolója szerint a mezőny ezúttal nem volt annyira erős, mint múlt hét végén a Duna Arénában, a magyarok szereplése így is minden dicséretet megérdemel.



Mint írták: "eredményeik kifejezetten biztatóak az év főeseményének számító júliusi, budapesti junior világbajnokság előtt".