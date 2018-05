Siker!!!

Versenycsúccsal győzött Hosszú Katinka Kaliforniában

Hosszú Katinka 2:10.87 perces eredménnyel megnyerte a 200 méteres vegyesúszás döntőjét idei első versenyén, a kaliforniai Irvine-ban, ezzel az európai ranglista második helyére került. 2018.05.26 19:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Speedo Grand Challenge honlapja szerint a háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó - aki csütörtökön jelentette be, hogy véget ért a munkakapcsolata edzőjével-férjével, Shane Tusuppal - versenycsúcsot ért el. Az eddigi rekordot is ő tartotta, 2010-ben 2:11.12-vel győzött.



A szám világcsúcsa is Hosszúé azzal, hogy a 2015-ös kazanyi világbajnokságon 2:06.12-t úszott.



Hosszú az 50 gyors fináléjában a negyedik lett (25.67 mp) Irvine-ban, és indul még 100, valamint 200 háton, 100 gyorson és 400 vegyesen is.