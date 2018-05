Válás

Hosszú Katinka: Shane törölte a Facebook-oldalamat

Péntek reggelre elérhetetlenné vált Hosszú Katinka hivatalos Facebook-oldala. Az úszónő meg is magyarázta mi történt. Instagramon azt írta, Shane Tusup inaktiválta.



"Ketten Shane-el voltunk a kezelői és nem én töröltem le" - fogalmazott és hozzátette, jelenleg is keresi a megoldást és reméli, hamarosan ott is kommunikálhat a rajongóival - írta az atv.hu.



Csütörtökön Shane Tusup drámai hangvételű levélben tálalt ki, miért ment tönkre a kapcsolatuk. Azt írta, felesége bevallotta, hogy megcsalta az edzőpartnerével, Dudás Dániellel. Ezzel pedig - ahogy fogalmaz - lerombolta a házasságukat. "November végén a semmiből, egyik pillanatról a másikra válságba került a házasságunk, Katinka pedig minden reményt megtorpedózott azzal, hogy elhitette velem, csak én vagyok a hibás mindenért" - írja.