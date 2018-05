Árulás

Tusup: Katinka megcsalt az edzőtársával

Shane Tusup, Hosszú Katinka személyi edzője és férje csütörtök este a Facebookon és a Twitteren reagált Hosszú azon közlésére, hogy személyes problémák miatt véget vetnek a házasságuknak.

"Dudással moziban" - posztolta Tushup régebben

A közösségi médiában közzétett levélben Tusup azt írta:



Igen, a hír igaz. Katinkával már nem vagyunk sem magánéleti, sem szakmai kapcsolatban, személyes okok miatt. De megérdemlik, hogy tudják az igazságot: azok a személyes okok arról szóltak, hogy elárult engem. Bevallotta, hogy – a házasságunk szentségét porba taposva – félrelépett az edzőpartnerével, Dudás Dániellel.



[...]



Katinka húsvétkor vallotta be a házasságtörést. A meggyőződésemhez, az elkötelezettségemhez és a házasság intézményébe vetett bizalmamhoz hűen megígértem, hogy megpróbálok megbocsátani neki. De bármennyire próbáltam, és bármennyire hittem benne, hogy ő is dolgozni fog rajta, hogy a kapcsolatunk olyan legyen, mint régen, a részéről nem láttam valódi erőfeszítést. De másodszor is elárult, ismét félrelépett Dudással. Innen már nem volt visszaút.



Ahogy visszanézek az eltelt évekre, megkérdőjelezem, hogy valódi volt-e az elkötelezettsége. Most már látom, hogy az a sok vér, veríték és könny után, amit érte hullattam, annak szentelve az életemet, hogy megvalósíthassa a gyerekkori álmait, csak manipuláció volt, és az egész kapcsolatunk hazugságra épült. Komolyan úgy gondolom, hogy soha nem szeretett engem, csak azt, hogy ennyire lojális voltam hozzá.



Tisztelettel,



Shane

Hosszú a tavaly decemberi rövidpályás Eb-n versenyzett legutóbb. Utána hónapokat hagyott ki. A pár december 29-én bejelentette, hogy a házasságuk megpróbáltatásokon megy át. Előtte kiderült, hogy a karácsonyt külön töltötték.



A január eleji Év Sportolója díjátadón Tusup elcsukló hangon, magyarul kért bocsánatot. Hosszú a gála után azt nyilatkozta: dolgoznak rajta, hogy megmentsék a kapcsolatukat, és lökést adtak neki Tusup szavai. Március 29-én azonban újra posztoltak, és akkor azt írták egy közös fotójuk alá, hogy újra együtt a világ ellen.



Hosszú bejelentése után a Facebook-oldala is elérhetetlenné vált, pedig az ő volt a legnépszerűbb magyar sportoló az oldalon, nagyjából félmillió követővel.

