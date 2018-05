Siker

Pillanatok alatt híressé vált: nézze meg, hogyan él a csömöri pókerkirály

Elképesztő blöffel verte át napjaink egyik legjobb pókerjátékosát a világ egyik legrangosabb tornáján egy Csömörről indult, Németországban dolgozó targoncás, Györgyi Krisztián. 2018.05.24 05:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az atv.hu ellátogatott otthonába, ahol kiderült, mire fordítja a megnyert tízmilliókat és mihez kezd, miután felmondott a munkahelyén

Egy remegés nem volt a kezemen, mert az elárul - magyarázta a 27 éves Györgyi Krisztián az ATV Heti napló Sváby Andrással című műsor riporterének a Monte Carló-i torna legérdekesebb pillanatát elemezve. A magyar pókeres kezében egy 2-es és egy 7-es volt, litván ellenfelénél ász és király, Györgyi pedig rezzenéstelen arccal all int mondott. Ellenfele eldobta a lapjait, így a magyar játékos nyerte a kört, a sajtót pedig pillanatok alatt bejárta a felvétel, rég volt példa ilyen rangos versenyen ekkora blöffre, na, meg persze az utána való ünneplésre. Györgyi ugyanis felugrott a helyéről, odaszaladt a kamerához és némi trágársággal vegyítve üdvözölte édesanyját. Előtte pedig azt kiáltotta, "Gyuri vagyok a hegyről".

Az egész 5 fontos (mintegy 2000 forintos) nevezési díjjal indult. Krisztián egy sor selejtezőt leküzdve jutott be a gálára, ahol végül az 5. lett, több tízezer induló közül. Nyereménye 57 millió forint volt. A műsorban elmondta, ebből lakást szeretne venni és a jogosítványt is megcsináltatná, de abban mindenki biztos lehet, hogy nem fogja a pénzt elherdálni. Bár a hírnévvel a lányok érdeklődése is megnőtt, óvatos, nem tudja ugyanis eldönteni, hogy nem a pénz miatt érdeklődnek-e iránta.

Előre eldöntötte, hogy blöfföl

Napszemüvegét véletlenül felejtette otthon Krisztián, a kapucnit pedig azért vette fel a versenyen, hogy ne láthassák az arcát, ha blöffölni szeretne. Ez utóbbit egyébként már az ebédszünet során eldöntötte állítása szerint. Miközben az ötcsillagos szállodai szobájában pihent, átfutott az agyán, hogy blöffölni fog, ha 2-es és 7-es lapja lesz. Aztán így is tett. „Nem tudok olyan embert elképzelni, aki ezt meg merte volna csinálni”- mondta erről kevésbé szerényen.



A pókeres legközelebb Barcelonában, egy rangos versenyen játszik, ahol már lehet, hogy csapata is lesz, több helyről is felajánlották ugyanis, hogy bevennék. És, hogy miért kiabálta a versenyen, hogy „Gyuri vagyok a hegyről”? „Nagyon sokan ismerik, aki szokott Budapesten pókerezni. Van egy arc, akit mindig látok, minden versenyen ott van és ő szokta csinálni, hogy felugrik és azt mondja, Gyuri vagyok a Blaháról”. Krisztián tőle vette át és módosította a szólás-mondást.