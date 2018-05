Lovassport

Temerini lovas nyerte a Vajdasági Vágtát

A dél-bácskai Temerint képviselő Nagy Arnold nyerte meg szombaton a hatodik alkalommal megrendezett Vajdasági Vágtát Fantázia nevű lovával a Topolya melletti Andrásnépén (Zobnatica).

Második az óbecsei Gulyás Szabolcs lett Koprával, harmadikként pedig Ördög Alen ért célba Oromhegyes színeiben Április hátán.



A Nemzeti Vágta délvidéki előfutamára húsz délvidéki település nevezte be lovát és lovasát.



A szabadkai Pannon RTV helyszíni jelentései szerint több ezren látogattak ki a lovas ünnepre, a szép idő és a kísérőrendezvények sokszínűsége rengeteg embert vonzott a kis településre. A futamok mellett lovasbemutatót, csikósbemutatót, operett koncertet, néptánc-produkciókat és főzőversenyt is rendeztek, valamint széleskörű gasztronómiai és kézműves kínálat várta a látogatókat.



Ismét megszervezték a Kishuszár Vágtát is, amelyen a 10-16 éves gyerekek vettek részt kisebb növésű, maximum 138 centiméter magas lovakon.



Bunford Tivadar szervező elmondta, az utóbbi hat évben elérték, hogy jobb minőségű lóállomány jött létre a Vajdaságban, és egyre jobb vérvonalú lovak versenyeznek.



A Vajdaságban elsősorban az ügetősportnak van hagyománya, de egyre népszerűbb a fogathajtás és az akadályugratás is.