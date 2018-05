Labdarúgó NB I

A Balmazújváros nyerte a hajdúsági rangadót

hirdetés

Horváth Ferenc együttese négy nyeretlen találkozót követően gyűjtötte be ismét a három pontot, mellyel elmozdult a sereghajtó pozícióból. A piros-fehérek viszont a vereségükkel elveszthetik az Európa Liga-indulást érő harmadik helyüket, ha a forduló esti zárómeccsén a tavalyi bajnok Budapest Honvéd pontot szerez a Ferencváros ellen.



OTP Bank Liga, 31. forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 4-0 (1-0)



Balmazújváros, 1808 néző, v.: Kassai

gólszerzők: Andric (36.), Vajda (47.), Rus (65.), Arabuli (89.)

sárga lap: Andric (32.), illetve Varga K. (91.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. - Habovda, Rus, Tamás, Uzoma - Vajda (Kamarás, 79.), Sigér, Maiszuradze, Batarelo (Haris, 73.) - Andric (Zsiga, 77.), Arabuli



Debreceni VSC: Kosicky - Filip (Bódi, a szünetben), Kinyik, Szatmári, Barna - Kusnyír, Tőzsér - Könyves (Takács, 52.), Sós (Tisza, 71.), Varga K. - Tabakovic



Az első félidő jobbára kiegyenlített mezőnyjátékot hozott, a két kapusnak alig volt dolga. Ennek ellenére a hazai csapat vonulhatott előnnyel az öltözőbe, mert Filip labdaeladását sikerült "megbüntetni" Andric szép lövésével, amely a jobb alsó sarokban kötött ki.



A folytatás szinte azonnal egy újabb balmazújvárosi góllal indult. A vendégek a kétgólos hátrány ellenére sem tudtak újítani, továbbra is a hazaiak futballoztak veszélyesebben, Rus fejesgólja pedig végleg eldöntötte a három pont sorsát. A hajrában még fölényesebbé tette sikerét a Balmazújváros, így simán gyűjtötte be a bennmaradásért vívott harcban számára létfontosságú győzelmet.