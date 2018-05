Jól ment

Kajak-kenu vk - Sikeres napzárás, négy magyar érem pénteken

Jól teljesítettek a magyar versenyzők az esti elő- és középfutamokban a szegedi kajak-kenu világkupán, amelyen négy éremmel zárta a hazai csapat a pénteket. 2018.05.18 19:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bár a Nagy Bianka, Molnár Csenge kenus duónak nem sikerült csatlakoznia a finálés szereplés jogát már délelőtt megszerző Balla Virághoz és Devecseriné Takács Kincsőhöz C-2 200 méteren, középfutamában negyedikként célba érve a B döntőbe jutott, a többi magyar egység viszont sikerrel vette a második fordulót.



Balla és Takács 500-on is versenyez szombaton a legjobb kilenc között, ahol Kisbán Zsófia és Bragato Giada kettősének köszönhetően lesz még egy magyar hajó. A két egység egy középfutamban szerepelt, előbbi második, utóbbi harmadik lett. A férfiak hasonló számában is két magyar döntős van, a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám pároshoz ugyanis - délutáni második helyével - csatlakozott az ifjúsági világbajnok Slihoczki Ádám, Szőke Attila kettős is. A női kenusokhoz hasonlóan női K-2 500 méteren is egy futamban indult a két hazai egység, Vad Ninetta és Takács Tamara nyert, Racskó Fruzsina és Szabó Ágnes pedig harmadik lett, így mindkét csapat bejutott a fináléba.



A pénteki nap zárásaként a férfi K-1 500 méter hat előfutamát bonyolították le, itt Noé Zsombor megnyerte versenyét, Kopasz Bálint pedig másodikként ért célba, szombaton mindketten a középfutamban folytatják.



A magyarok négy dobogós hellyel zárták a pénteki napot: a női K-1 1000 méter kettős hazai sikert hozott Kárász Anna és Takács Tamara révén, a para döntők során pedig Suba Róbert harmadik helye (KL1 200 m) után női VL3 200 méteren Molnárné Tóth Julianna is bronzérmet szerzett.



A vasárnapig tartó szegedi versenyre 60 ország közel 700 sportolója nevezett, a magyar csapat 62 fős. A viadalra a belépés ingyenes.



A további program:

szombat:

elő- és középfutamok 8.00

para döntők 11.00

döntők 12.20

elő- és középfutamok 15.40

vasárnap:

középfutamok 8.00

döntők 11.30 és 14.50