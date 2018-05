Siker!

Meghódította az Everestet egy magyar hegymászónő

Sikerrel megmászta a Mount Everestet Németh Alexandra, ő a második magyar hegymászó, aki feljutott a világ legmagasabb, 8848 méteres hegycsúcsára - adta hírül a 24.hu.



Németh a nepáli oldalról, oxigénpalackkal jutott fel a világ tetejére a CTSS Everest csapat tagjaként.





Korábban Ugyan Anita kétszer is meghódította a csúcsot, először 2009-ben, majd 2010-ben.



A Himalájában több magyar expedíció is zajlott az elmúlt hetekben. Klein Dávid a rossz idő miatt nem tudta megmászni a Sisapangmát és sajnos Varga Csaba is visszafordulni kényszerült a Kancsendzöngán.