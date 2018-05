Hajrá!

Kajak-kenu vk - Kettős magyar siker női K-1 1000 méteren

Kettős magyar sikert hozott a női K-1 1000 méter döntője a Szegeden zajló kajak-kenu világkupán: az aranyérmet Kárász Anna szerezte meg, míg másodikként Takács Tamara érkezett a célba. 2018.05.18 17:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyetlen pénteki női fináléban két világ- és Európa-bajnok magyar versenyzőért szoríthatott a Maty-ér közönsége, és a két kajakos merőben más taktikát választott. A szegediként duplán hazai pályán versenyző, sérülésből visszatérő, 26 éves Kárász erősen kezdett, féltáv után az élre állt, és egyenletes tempóban haladt a cél felé.



Eközben a Vasas 21 esztendős sportolója, Takács messze lemaradva "felült" két szomszédos ellenfele vizére, és a hullámokon "utazva" a hajrára tartalékolt. Körülbelül 300 méterrel a befutó előtt kezdett el finiselni, sorra ment el a riválisok mellett, de az erejét jól beosztó honfitársat már nem tudta utolérni, így a célban Kárász, Takács volt a sorrend.



"Nagyon boldog vagyok! Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog menni az ezer méter, hogy ilyen jól be tudom majd osztani az erőmet, de sikerült. Jó tanácsokat kaptam. Éreztem, hogy Tamara jön fel, de szerencsére maradt erőm a végére, és vissza tudtam verni a támadását" - nyilatkozott Kárász Anna, akinek ez volt az egyetlen száma a vk-n, és mint mondta, mostantól szurkol a társaknak. Az aranyérmet Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke adta át neki.



Takács Tamara úgy fogalmazott: most nem jött össze ez a taktika, az elején talán nagyobb tempóban kellett volna lapátolnia. Hozzátette ugyanakkor, hogy nincs elkeseredve, edzőjével, Fábiánné Rozsnyói Katalinnal amolyan edzésnek fogják fel a most hétvégi versenyt, amelyen még 500 méter párosban és négyesben érdekelt.



Pénteken további két A döntőt bonyolítottak le Szegeden.



A férfi kenu párosok 1000 méteres versenyében Korisánszky Dávid és Mike Róbert középfutam-győzelemmel hangolt a fináléra, amelyben aztán óvatosan kezdett. A páros féltávnál nem volt az élboly tagja, majd 250 méterrel a befutó előtt feljött a negyedik helyre, és úgy tűnt, lesz esélye az éremszerzésre, de végül nem sikerült. A győztes kubai duó mögött szoros volt a csata, a magyarok hatodikként értek célba. A szám másik magyar indulója, a Lelovics Dávid, Némedi Konrád duó a B döntőben hetedik lett.



A férfi kajakosok hasonló számában Gacsal Ákos és Kugler Attila - miután harmadikként zárt középfutamában - bátran kezdett az erős döntős mezőnyben, de a végére elfogyott a lendület, és maradt a hetedik hely. Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert kettősének nem sikerült a legjobb kilenc közé kerülés, és kissé kiengedve a B döntőben is csak a kilencedik helyen végzett.

A további pénteki program során hét magyar hajó lesz érdekelt az elő-, illetve középfutamokban.



A vasárnapig tartó szegedi versenyre 60 ország közel 700 sportolója nevezett, a magyar csapat 62 fős. A viadalra a belépés ingyenes.



A pénteki A döntők eredményei:

férfiak:

K-2 1000 m:

1. Marko Tomicevic, Milenko Zoric (szerb) 3:09.667 p

2. Inigo Pena, Francisco Cubelos (spanyol) 3:12.511

3. Daniel Havel, Jakub Spicar (cseh) 3:12.839 ...

7. Kugler Attila, Gacsal Ákos 3:15.695



C-2 1000 m:

1. Serguey Torres Madrigal, Fernando Dayan Jorge Enriquez (kubai) 3:35.734

2. Hao Liu, Hao Vang (kínai) 3:36.712

3. Ilja Pervuhin, Kirill Samsurin (orosz) 3:36.823 ...

6. Korisánszky Dávid, Mike Róbert 3:37.240



nők:

K-1 1000 m:

1. Kárász Anna 3:56.180

2. Takács Tamara 3:57.214

3. Tabea Medert (német) 3:59.908



később:

elő- és középfutamok 18.00

szombat:

elő- és középfutamok 8.00

para döntők 11.00

döntők 12.20

elő- és középfutamok 15.40

vasárnap:

középfutamok 8.00

döntők 11.30 és 14.50