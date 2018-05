Hegymászás

Varga Csaba csúcstámadásra készül, Klein Dávid visszaért az alaptáborba

Varga Csaba elérte a négyes tábort, így a csúcstámadás utolsó fázisához érkezett, Klein Dávid csúcstámadását az ítéletidő meghiúsította, de épségben sikerült visszatérnie az alaptáborba. 2018.05.15 18:33 MTI

A Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Kancsendzönga a csúcsmászás utolsó állomásához érkezett: Varga Csaba erdélyi magyar hegymászó már 7550 méternél tart, jelenleg a négyes táborban készül a csúcsmászás utolsó, legkeményebb 1000 méterére - tájékoztatták az expedíció szponzorai kedden az MTI-t.



Varga Csaba a kíméletlen időjárás ellenére úgy döntött, hogy folytatja a csúcsmászást, bár kevés esély van rá, hogy sikerrel felérjen a 8586 méteres hegy tetejére. A sportoló műholdas telefonon keresztül tartja a kapcsolatot segítőivel. Legutóbbi bejelentkezésénél úgy fogalmazott: "Nagyon sok a hó, de ameddig tudok, ameddig lehet, én elmegyek, a végsőkig. Nem tudom, hogy ez csúcsot jelent-e, vagy nem, ez az időjárástól függ. Biztonságosan, de mindent megteszek, hogy minél magasabbra jussak".



A Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Sisapangma csúcsmászására a rossz időjárás mellett Bojan Petrov eltűnése is hatással volt. Klein Dávid és olasz mászótársai nagyjából 7400 méterig, a 3/A táborig jutottak fel, de a folyamatos havazás és a viharossá fokozódó szél minden expedíciót, minden hegymászót lezavart a hegyről.



Klein Dávid és olasz társai a végletekig kimerülve érkeztek vissza az alaptáborba, a magyar mászó úgy fogalmazott: örül, hogy egyáltalán élve lejutottak a hegyről.



A közlemény szerint a Sisapangmát vélhetően senki sem mássza meg az idei szezonban, hiszen a rossz időjárási körülmények mellett a kínai kormány várhatóan visszavonja a mászóengedélyeket is. Erre többször is utalást tettek Bojan Petrov eltűnése után - emlékeztet a kommüniké.



Bojan Petrovnak, Bulgária egyik legismertebb hegymászójának május 3-án veszett nyoma, eltűnését párja jelentette be május 6-án. Keresése már másnap elkezdődött és jelenleg is tart.