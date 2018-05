Váltás

Lemondott Orendi Mihály

A MOKSZ keddi tájékoztatása szerint a sportvezető a kinevezésekor bejelentetteknek megfelelően, a XXIII. téli olimpia után a napi operatív feladatok helyett stratégiai szerepet vállalna. 2018.05.15

"A csúcson kell abbahagyni. Amit elterveztem, megvalósítottuk. A sportág kiegyensúlyozott, transzparens gazdálkodással rendelkezik, a szakmai munka kiváló, a társadalmi bázis szélesedik. MOB alelnökként és tanácsadóként maradok a sportág mellett, de most már élvezni szeretném a megtermelt munka gyümölcseit, s több időt tölteni a családommal, akikre az utóbbi években sajnos nagyon kevés jutott" - indokolta döntését Orendi Mihály, aki 2015 februárjában Kósa Lajos elnök invitálására vállalta el az ügyvezető igazgatói teendőket.



"Orendi Mihály azon kevés sportvezetők egyike a világ sportjában, aki tevőlegesen is részt vett egy téli és egy nyári olimpiai bajnoki cím elnyerésében. Rendíthetetlen hitével és kitartásával Risztov Évát, majd a férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltót is az ötkarikás játékok dobogójának legfelső fokára segítette, hazánk első hosszútávúszó, majd első téli olimpiai aranyát szerezve ezzel" - olvasható a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség közleményében.



Utódjáról a pénteki tisztújító közgyűlésen megválasztott új vezetés dönt majd.



Orendi a mai napig üzlettársa annak csengeri nőnek, akit egy 1300 milliárdos csalás gyanújával indult magyar nyomozás miatt Svájcban tartóztatott le a helyi rendőrség.