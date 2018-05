Labdarúgás

Vb-2018 - Jorge Sampaoli kihirdette Argentína bő keretét

Az összes sztár szerepel a legutóbb döntős Argentína 35 fős, bő világbajnoki keretében, melyet hétfőn hirdetett ki Jorge Sampaoli szövetségi kapitány. 2018.05.14 22:30 MTI

Az argentin szövetség Twitter-oldalán megjelent névsor szerint az ötszörös aranylabdás Lionel Messi mellett a támadók között ott van Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín és Mauro Icardi is.



A bő keretben hét otthon játszó labdarúgó található, s meghívást kapott a kínai Hopej China Fortune-ban futballozó Javier Mascherano is, aki a vb-n búcsúzik a válogatottól.



Az argentin nemzeti csapat a június 14-én kezdődő oroszországi világbajnokságon az izlandi, a nigériai és a horvát együttessel találkozik az D csoportban.



A 35 fős argentin keret:

kapusok: Sergio Romero (Manchester United, angol), Wilfredo Caballero (Chelsea, angol), Franco Armani (River Plate), Nahuel Guzmán (Tigres, mexikói)



hátvédek: Gabriel Mercado (Sevilla, spanyol), Eduardo Salvio (Benfica, portugál), Federico Fazio (AS Roma, olasz), Nicolás Otamendi (Manchester City, agnol), Marcos Acuna (Sporting CP, portugál), Nicolás Tagliafico (Ajax, holland), Marcos Rojo (Manchester United, angol), Ramiro Funes Mori (Everton, angol), Javier Mascherano (Hopej China Fortune, kínai), Germán Pezzella (Fiorentina, olasz), Cristian Ansaldi (Torino, olasz)



középpályások: Manuel Lanzini (West Ham United, angol), Lucas Biglia (AC Milan, olasz), Giovani Lo Celso (PSG, francia), Ángel Di María (PSG, francia), Guido Pizarro (Sevilla, spanyol), Éver Banega (Sevilla, spanyol), Leandro Paredes (Zenit, orosz), Enzo Pérez (River Plate), Rodrigo Battaglia (Sporting CP, portugál), Pablo Pérez (Boca Juniors), Maximiliano Meza (Independiente), Ricardo Centurión (Racing Club), Cristian Pavón (Boca Juniors)



támadók: Lionel Messi (Barcelona, spanyol), Paulo Dybala (Juventus, olasz), Sergio Agüero (Manchester City, angol), Gonzalo Higuaín (Juventus, olasz), Diego Perotti (AS Roma, olasz), Mauro Icardi (Internazionale, olasz), Lautaro Martínez (Racing Club)