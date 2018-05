Pucéran állt kamerák elé az újdonsült sznúkervilágbajnok - videó

Mark Williams parádés finálében nyerte meg a sheffieldi Crucible Színházban megrendezett sznúker-világbajnokságot. 18-16-ra győzte le ellenfelét, John Higginst.



Ami ennél is érdekesebb, Williams azt ígérte a döntő előtt, hogy ha ő nyer, pucéran megy utána a sajtótájékoztatóra. Maga sem hitt győzelmében, így ez talán nem is tűnt akkora vállalásnak.



Végül mégis ő nyert, és mindnyájan tudjuk: ígéret szép szó...

"Make it quick!" 😂



World Snooker Championship in the bag 🏆



Naked press conference for Mark Williams to follow! pic.twitter.com/YUFXJi23cg