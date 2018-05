Sisapangma

Klein Dávid befejezte az akklimatizációt

Klein Dávid befejezte az akklimatizációt a 6000 és 6400 méteren eltöltött éjszakákkal, és az alacsonyabban fekvő Tingriben várja a kedvező időjárású időablak megnyílását a csúcsmászáshoz. 2018.05.06 19:06 MTI

A Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Sisapangma a szervezők szerint a tervek szerint halad. Klein Dávid az akklimatizáció után olasz hegymászó társaival, Sebastiano Valentinivel és Mario Vielmóval úgynevezett "mély pihenőre" vonul vissza az 4350 méteren fekvő Tingribe.



A Sisapangma alaptáborába április 20-án még Klein Dáviddal együtt megérkező bolgár mászót, Boyan Petrovot vasárnap eltűntnek nyilvánították. A bolgár április 29-én egyedül indult a Sisapangma 8027 méteres főcsúcsára. Május 3-án az alaptáborból még látni vélték távcsövön a mozgását, de azóta nem érkezett róla hír.



Május 5-én, egy ukrán és három serpa mászó a 3-as táborban megtalálta Boyan félig nyitott sátrát, benne a hálózsákjával. Jelentésük nyomán Klein Dávid értesítette Petrov feleségét, és az illetékeseket is az eltűntté nyilvánításhoz.



A Kalifa Himalája Expedíció 2018 - Sisapangma szóvivői szerint "Boyan Petrov az egyik legkiválóbb bolgár hegymászó, tíz nyolcezer méter feletti csúcsot mászott meg, mindet pótlólagos oxigén használata nélkül". Mint írták, Petrov idén a Sisapangma mellett más célokat is kitűzött maga elé, feltehetően ezért indult el a rossz időjárási feltételek ellenére is.



Klein Dávid aggasztónak értékelte a helyzetet, de hangsúlyozta, hogy voltak már olyan esetek, mikor a mászók nagy késessel, más útvonalon leereszkedve érkeztek meg.

