Hihetetlen szögben állt az MMA-harcos karja - videó

Egy karfeszítést követően Rivera válla kiugrott, könyöke előre került és ez valami döbbenetes látványt eredményezett. Ezután leállította a küzdelmet a mérkőzésvezető. A párharc Rivera vereségével ért véget.

Well this just happened at #LFA39... 😱😳 @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT