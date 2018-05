Betegség

Ag­gasztóak a hírek Fergusonról - fel kell készülni a legrosszabbra?

Sürgősségi, életmentő műtétet hajtottak végre szombaton Sir Alex Fergusonon, aki azóta kómában fekszik - állítja vasárnapi cikkében a The Sun.



Habár a Manchester United közleménye szerint a csapat egykori legendás menedzsere jól van, a brit lap informátora úgy tudja, aggasztó a helyzet.



"Nem biztosak benne, hogy Ferguson túléli, de megpróbálnak optimisták maradni. Abban bíznak, hogy a híres harci szelleme átsegíti ezen. Hamarosan többet fogunk tudni."



Ferguson fia, Darren kihagyta csapata, a Doncaster szombati meccsét, azonnal az édesapjához utazott.



"Ferguson felesége is gyermekei is ott vannak a kórházban, nagyon bíznak benne, hogy minden jóra fordul" - írta a Ripost.

