Veszélybe került Risztov Éva látása

Risztov Éva egy olyan durva bőrbetegséget kapott, hogy 1,5 hétig csak feküdni tudott otthon. Ráadásul emiatt az olimpikonnak a látása is veszélybe került. 2018.05.05 08:36 ma.hu

Risztov Éva Facebook-oldal

"Egy herpesz-jellegű bőrbetegség kezdett nőni az arcomon, amiről még a bőrgyógyász sem tudta megmondani, hogy pontosan mi az" – mesélte Risztov Éva a nyolc évvel ezelőtti történetet az ATV-n. "Antibiotikumot és egy marék gyógyszert kaptam, de semmi nem használt."



Az olimpiai bajnok úszónőnek ráadásul nemcsak az arcán, hanem belül a száján is seb nőtt, ami miatt már enni és inni is alig tudott.



"Azért kezdtem el pánikolni, mert féltettem a bőrömet, ráadásul azt mondták az orvosok, hogyha tovább terjed a szememre, akkor meg is vakulhatok" - mondta az atv.hu-nak a sportoló. "Arról nem is beszélve, hogy egy 2 hónappal későbbi versenyre készültem éppen."



Risztov Éva 1,5 hétig csak feküdni tudott otthon, annyira legyengítette az ismeretlen kór, végül felkereste Szabó György büki füves ember tanítványát, aki meggyógyította.



"Egy gyógyfűtea-keveréket, illetve cseppeket állított össze. Ezek segítségével nagyon gyorsan visszahúzódott a seb, még egy pici heg sem maradt a helyén" - mesélte. "Hiszek az efféle gyógymódban, nekem segített."



Az olimpikon azóta nagyon odafigyel magára, a sterilizálást még fontosabbnak tartja, és ha bármilyen sebet talál magán azonnal elkezdi különféle praktikákkal erősíteni az immunrendszerét.