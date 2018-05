Labdarúgás

Nikolics Nemanja lemondta a válogatottságot

A támadó a magyar szövetség (MLSZ) honlapján úgy nyilatkozott, a nemzeti csapatban töltött időszak meghatározó és emlékezetes periódusa pályafutásának, éppen ezért nehezen zárja le ezt a korszakot.



"Minden mérkőzésre büszke vagyok, amelyen pályára léphettem, és hálás vagyok azoknak, akik bíztak bennem, köztük a magyar válogatott fantasztikus szurkolóinak, akik a nehezebb időszakokban is kitartottak a csapat mellett" - nyilatkozta Nikolics.



"Nehéz döntést hoztam meg, de azt gondolom, ez a helyes lépés, mostantól kizárólag a klubkarrieremre kívánok koncentrálni, és igyekszem továbbra is eredményesen és becsülettel képviselni a magyar futballt külföldön" - fogalmazott.



Nikolics a közleményben elmondta, elhatározását először Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével közölte, akinek megköszönte, hogy "rendkívül korrekt módon tudomásul vette a döntését".



"Ezt követően Georges Leekens szövetségi kapitányt is tájékoztattam, aki szintén megértette és elfogadta, hogy így döntöttem" - mondta a csatár.



Nikolics Nemanja döntésének hátteréről megemlítette, a lehető legtöbb időt szeretné az Egyesült Államokban élő családjával tölteni, mert "szeretne jó családapa is lenni".



A 31 éves, szerb születésű támadó még a Videoton labdarúgójaként, gyors honosítási eljárás után 2013-ban mutatkozott be a magyar válogatottban, amelyben 27 mérkőzésen öt gólt szerzett, s szerepelt a 2016-os Európa-bajnokságon is. Utoljára márciusban, a skótok ellen szerepelt a nemzeti csapatban.