Labdarúgás

Stieber gólja és gólpassza is kevés volt Philadelphiában

A magyar válogatott Stieber Zoltán csapata, a DC United 3-2-re kikapott a Philadelphia Union otthonában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján. 2018.04.29 14:30 MTI

A 29 éves szélső végigjátszotta a mérkőzést - a mostani idényben először -, és a hetedik percben gólt szerzett, a hetvenedikben pedig egy távoli, pontos beíveléssel gólpasszt adott.



Az előző szezon alapszakaszának gólkirálya, Nikolics Nemanja is végig a pályán volt a Chicago Fire együttesében, amely 2-2-es döntetlent játszott a Toronto FC vendégeként. Csapattársa, a világbajnok német Bastian Schweinsteiger előbb kihagyott egy büntetőt, majd egy akciógóllal és egy gólpasszal javította hibáját.



Németh Krisztián és Sallói Dániel tíz percen keresztül egymás ellen játszott, előbbi a 72. percben lépett pályára a New England Revolution együttesében, utóbbit pedig kezdő volt, és a 82. percben cserélték le a Sporting Kansas City csapatából. A meccset a házigazda New England nyerte 1-0-ra.