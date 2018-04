Jégkorong

Szívinfarktust kapott Ocskay Gábor

Múlt csütörtök éjjel, otthonában lett rosszul Ocskay Gábor. A magyar jégkorong meghatározó alakját nem sokkal később kórházba szállították.



A Nemzeti Sport szerint Ocskay szívinfartust kapott, de a körülményekhez képest jól van, már haza is mehetett.



"Hatalmas köszönettel tartozom a székesfehérvári kórház kardiológiai osztályán dolgozóknak, mert kifogástalan ellátásban részesültem, ennek is köszönhető, hogy négy-öt nappal egy infarktus után már kint is vagyok, amin persze mindenki csodálkozik" - mondta a lapnak.



Elmondta azt is, egy hónapos gyógyszeres kezelést, szívritmus-szabályozást kap, és a cigit is leteszi.



A jégkorong-vb eseményeit otthonról követi, de lehet, hogy a lengyelek elleni meccsre kinéz majd.