Kajak-kenu

Kajak-kenu vk - Hatvan ország közel ezer versenyzője a szegedi főpróbán

Hatvan ország közel ezer versenyzőjét várják Szegedre, a május 17. és 20. között sorra kerülő gyorsasági kajak-kenu világkupára, amely rendezési és sportszakmai szempontból is a jövő évi, ugyanitt sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság főpróbája lesz. 2018.04.23 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség (MKKSZ) hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az idei évben elsősorban nem érmekben mérik majd a sikert. A cél az, hogy a szezon végére kialakuljon az a 20-30 fős csapat, amely eséllyel száll harcba jövőre, s megszerzi a maximális számú kvótát a 2020-as, tokiói olimpiára.



Ahogy Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke elmondta, feszes szezon előtt állnak, s ezzel párhuzamosan már most megkezdődött a felkészülés a jövő évi vb-re, amelyen az ötkarikás indulási jogok közel hetven százaléka talál majd gazdára. A vk mellett augusztusban egyetemi és főiskolai vb-t rendeznek Szolnokon, novemberben Budapest ad majd otthont a nemzetközi szövetség kongresszusának, szeptember elején pedig vízisprint versenyt szerveznek a Városligetbe - sorolta.



"Magasak az elvárásaink önmagunkkal szemben. Szeretnénk folytatni azt a munkát, amely az elmúlt két és fél évtizedben a kajak-kenut Magyarország legeredményesebb olimpiai sportágává tette" - jelentette ki.



Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerint a téli edzőtáborok jól sikerültek, következhet - május elején - a rangsoroló viadal. Ez férfi K-4 500 méteren már válogató lesz - a várhatóan mintegy hatvan fős mezőny tagjainak K-1 400 méteren kell jó teljesítmény nyújtania -, illetve a vk-csapat kialakításában is szerepet játszik. A szegedi regattára, amelyen számonként és nemzetenként két-két egység szállhat vízre, ezzel együtt elsősorban a tavalyi vb teljesítményei alapján nevezik a magyar versenyzőket.



A szakember hozzátette: női kajakban a visszatérőkkel - Kozák Danutával, Douchev-Janics Natasával, Csipes Tamarával és Szabó Gabriellával - óriási csatákra számít, s reméli, hogy férfi kenuban előrelépést tapasztal majd a tavalyi évhez képest. Férfi kajakban is lesz két visszatérő: az egyformán doppingeltiltását letöltő Dudás Miklós már a rangsorolón, Dombvári Bence pedig a második válogatón versenyezhet ismét.



A szülési szabadsága után újra készülő, ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta elárulta: sok sérüléssel és betegséggel küzdött az őszi-téli időszak során, s egyelőre még nem tudja, mit tud kihozni az idei esztendőből. Nagy valószínűséggel a május eleji rangsorolón és a vk-n nem indul el, leginkább a későbbi válogatókra készül.



"Egyelőre küzdök magammal és a szervezetemmel" - fogalmazott.



A háromszoros ötkarikás bajnok, idén 40 éves Kammerer Zoltán pályafutása 31., ezen belül 23. felnőtt szezonjára készül, s mint mondta, bár nehéz lesz, megpróbál bekerülni az 500 méteres négyesbe.



Berényi Péter, az MKKSZ szervezési igazgatója a májusi, szegedi vk kapcsán elmondta: az idei verseny sokban különbözni fog a tavalyitól, és számukra is főpróba lesz a 2019-es vb-re.

"A Maty-éri pálya felújítsa már megkezdődött, de ez nem fogja befolyásolni a lebonyolítást. Egy teljes hétvégés családi programot kínálunk, amelyre ingyenes a belépés." - mondta kedvcsinálóként, hozzátéve, hogy a sportolók bemutatása és az egész verseny helyszíni kommentálása kapcsán újdonságokkal készülnek.



"Az is újdonság lesz, hogy a győztesek közvetlenül a nézők előtt szállnak majd ki a partra" - tette hozzá.



A vk szlogenje az, hogy Need for Speed - a kampányfilm egy Forma-1-es versenyhez hasonlítja a kajak-kenu futamot. A sajtótájékoztatón egyben bejelentették, hogy a szövetséget 2020-ig támogató Mercedes-Benz Hungária Kft. kibővíti egyéni szponzoráltjai körét. Horváth Bence, a cég PR-menedzsere közölte, hogy az eddigi márka nagykövet Kozák Danuta és Kammerer Zoltán mellett mostantól további két kajakos, Takács Tamara és Kopasz Bálint is egy-egy autót kap használatra.



Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) helyettes államtitkára örömét fejezte ki, hogy a magyar kajak-kenu megszerezte a maximális számú, négy kvótát az októberi, Buenos Aires-i ifjúsági olimpiára. Kiemelte, az Emmi az idei vk-t 60 millió forinttal támogatja, s már a jövő évi vb előkészületeire is átutalt az MKKSZ-nek 160 millió forintot.



A 2018-as gyorsasági kajak-kenu idény két fő versenye a júniusi, belgrádi Eb, valamint a portugáliai Montemor-o-Velhóban augusztusban sorra kerülő vb lesz.