Labdarúgás

Eszméletét vesztette a pályán a Haladás kapusa

Horrorisztikus baleset történt a Haladás Balmazújváros elleni NBI-es meccsén. A mérkőzés második félidejében egy félmagas beadásra együtt érkezett a hazaiak kapusa, Gyurján és a vendégek csatára, Harsányi. Az ütközés elkerülhetetlen volt. Harsányi estében eltalálta térdével ellenfele arcát - írja a Bors. Gyurján a földre zuhant, néhány másodpercre az eszméletét is elveszítette.



Csapattársai siettek a kapus segítségére, elsőként kihúzták a nyelvét, hogy le ne nyelje, majd az oldalára fektették. A focista nem sokkal később magához tért, azonnal kórházba vitték. Harsányit is mentő vitte a kórházba, a vállára zuhant és a bokája is kificamodott.



"Marci a hordágyon először nem emlékezett az ütközésre, de később egyre inkább magához tért, és fejből diktálta be a mentősöknek a tajszámát. Ennek ellenére orrtörést és agyrázkódást szenvedett. A kórházban visszatették a helyére az orrcsontját, és 18 öltéssel összevarrták rajta a felszakadt bőrt. A biztonság kedvéért egy agyi CT-t is végeztek rajta, de szerencsére minden eredmény negatív lett, nincs bevérzés” - magyarázta a lapnak Lévay Gergely, a Haladás 24 éves játékosa.