Film készült a 'vízilabda Puskás Öcsijéről'

Film készült a kétszeres olimpiai bajnok, amputált lábú úszó és vízilabdázó Halassy Olivérről, az alkotás producere a háromszoros ötkarikás aranyérmes pólós, Kiss Gergely.

"Czinke Gyula rendező keresett meg, hogy legyek szakértője a filmnek, de aztán szép lassan én lettem a film producere és gyártásvezetője is. Ha Halassy Olivér amerikai lett volna, biztos, hogy már több hollywoodi film is készült volna a történetéből" - mondta Kiss Gergely.



A műben többek között megszólal Kárpáti György, Faragó Tamás, Benedek Tibor, Kemény Dénes és Schmitt Pál, valamint Sors Tamás kétszeres paralimpiai bajnok úszó és Halassy Ilona, Halassy Olivér lánya is - tájékoztatták a készítők az MTI-t.



"Ez a film nemcsak a vízilabdás közegnek szól, hanem minden sportszeretőnek. Tisztelet a "nagy öregek előtt" és példa a fiatalok számára, hiszen Halassy élete a bizonyíték, hogy nem a szavak és a külsőségek, hanem a kitartó munkával elért minőség számít" - tette hozzá Kiss Gergely.



"Halassy Olivér, "a vízilabda Puskás Öcsije" a hazai sporttörténet méltatlanul feledésbe merült hőse. Fontos lenne őt megismerni, mert élete és küzdeni tudása értékes példaként szolgálhat a jelenkori nemzedék számára. Reméljük, filmünkkel nemcsak egy kiváló embert mutatunk be, de újra sikerül fókuszba állítani a magyar vízilabdát is" - mondta Czinke Gyula rendező.



A Green Screen által készített, s a Médiatanács által támogatott, 55 perces A csodafedezet - Vitéz Halassy Olivér című dokumentumfilmet moziban és televízióban is láthatják majd az érdeklődők.