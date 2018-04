Állóidő

Még nem vonta vissza a válókeresetet Katinka

A közösségi oldalain közzétett fotókon látszik, hogy ismét minden rendben a házasságukkal. Ezért is fura, hogy – információink szerint – még mindig szünetel a válóperük. A sportoló felperesként egyelőre nem vonta vissza a keresetet.



„Te és én a világ ellen” – írta ki még március végén Hosszú az Instagram-oldalára a fotójukhoz, jelezve, hogy kibékültek. Azóta pedig, mint arról a Blikk beszámolt, a jegygyűrűjét is újra hordja. Sőt, a közös munkát is megkezdték, hiszen amerikai edzőtáborba vonultak, ahol remekül megvannak.



Éppen ezért érdekes, hogy miért nem vonta vissza az úszónő a keresetet. Talán megfeledkezett róla, avagy hagyott egy kiskaput magának? Minden bizonnyal nem erről van szó, ennél sokkal egyszerűbb a jogi magyarázat.



A Blikknek egy jogi szakértő elmondta, ha egy válóperben a felek közös kérelmet nyújtanak be az ügy szüneteltetésére, az azt jelenti, hogy hat hónap haladékot kérnek a bíróságtól. Ezalatt megpróbálhatnak egyezségre jutni vagyonjogi kérdésekben. Az is előfordult már, hogy a szüneteltetés alatt a felperes és az alperes kibékült. Amennyiben fél év alatt sikerül megegyezni, vagy ha nem jutnak dűlőre, akkor is lehet kérni a per folytatását. Ha viszont ezt nem teszik meg, hat hónap leteltével a per megszűnik. Ilyen esetekben költségként mérsékelt illetéket kell fizetnie a felperesnek. Amennyiben viszont valaki meggondolja magát, és mégsem akar válni, az a hivatalos út, hogy eláll a pertől.