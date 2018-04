Sport

Leszavazták a videóbírót

A Premier League-ben szereplő klubok pénteken azért döntöttek így, mert az eddigi tapasztalatok alapján a rendszer további tesztelésre és fejlesztésre szorul.



Álláspontjuk szerint a videóbíró használata során javítani kell a kommunikációt a stadionokon belül, illetve érthetőbbé kell tenni a döntéseket a televíziónézők számára.



A tesztelésre továbbra is lehetőség lesz az FA Kupában és a Ligakupában.



A videóbírót egyre több helyen használják, például a német Bundesligában, az olasz Serie A-ban és az ausztrál élvonalban. A nyári, oroszországi világbajnokságon, illetve a következő szezontól a spanyol La Ligában és a francia Ligue 1-ben is alkalmazzák majd. Az európai szövetség (UEFA) döntése értelmében viszont a Bajnokok Ligájában továbbra sem vezetik be.



Az angol szövetség (FA) ügyvezetője, Martin Glenn január közepén még arról beszélt, sikeres volt a rendszer bemutatkozása, és hamarosan bevezetik a Premier League-ben is.