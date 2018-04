Tenisz

Ellenfele Babos Tímeáról: 'Ő egy senki'

Babos Tímea remekül kezdett, végül mégis kikapott a volt világelső Garbine Muguruzától a 250 ezer dollár (63,4 millió forint) összdíjazású keménypályás monterreyi női tenisztorna vasárnapi döntőjében.



A 48 perces első szettben Babos - honlapja szerint - 15-40-ről nyerte első adogatójátékát, majd a következő gémben a világranglistán harmadik Muguruza is két bréklabdát hárított. A hatodik játékban a magyar játékos elnyerte ellenfele adogatását, majd előnyét megőrizve 5:3-nál értékesítette harmadik szettlabdáját. Ez volt az első játszma a tornán, amit a spanyol teniszező elveszített.



Muguruza látványosan kiborult attól, hogy nem megy minden simán. Mikor edzője, Sam Suky megkérdezte, hogy mérges-e valamiért, Babost kezdte becsmérelni. Válaszai nem mindenhol hallatszanak tisztán a háttérzajtól, de az érthető, mikor kijelenti, "she's a nobody, vagyis "ő egy senki". Ezután is csak durcásan meredt maga elé, és azt hajtogatta, hogy "ő egy ki.aszott senki". (Ez 47:02-nél hallható az alábbi videóban.)



A szünet végén a meccs kommentátora is elnézést kért, a nem megfelelő nyelvezet miatt.



Eredmény: döntő:

Garbine Muguruza (spanyol, 1.)-Babos Tímea (4.) 3:6, 6:4, 6:3