Vitorlázás

Érdi Mária harmadik a mallorcai vitorlásversenyen

A riói olimpikon tíz futam után - amelyekből az elsőt megnyerte - az ötödik helyen jutott be az éremfutamba, ahol negyedik lett, s így két helyet előre tudott lépni. A Magyar Vitorlás Szövetség honlapja szerint a 20 éves Érdi Mária pályafutása során először nyert érmet világkupa-szintű mezőnyben. Mallorcán Laser Radialban 113-an indultak, Érdi Mária megelőzte többek között az olimpiai bajnok holland Marit Bouwmeestert is.



Érdi Mária mellett a szintén olimpiai hajóosztály 470-esben a Gyapjas testvérek, Balázs és Zsombor, továbbá Vadnai Benjamin (Laser Standard) is bejutott az arany csoportba, előbbiek végül 24-edikek lettek, utóbbi pedig a 23. helyen végzett.