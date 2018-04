Úszás

Hosszú Katinkáék ismét belevágtak a felkészülésbe

Hosszú Katinka és Shane Tusup március végén jelentették be hivatalosan, hogy ismét együtt vannak. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő és férje az utóbbi időszakban nem igazán a versenyévadra koncentrált, sokkal inkább kapcsolatuk rendbetételére. A jelek szerint jó úton járnak.



Ugyanakkor az is tény, hogy Hosszú Katinka nincs olyan formában, hogy az elmúlt években megszokott feszített versenyprogramját megkezdje idén. Meglehet, az elmúlt évek feszített tempója után rá is fért némi pihenés.



Arról, hogy hét elején az elmúlt év hasonló időszakainak rutinját követve Amerikába utaztak, az nso adott hírt. A lap Németh Alma, a TFSE női kosarasának Liszt Ferenc reptéren készült képét mutatja bizonyosságként a tengerentúli útra.



A TF Csapata-díjat elnyerő TFSE női kosarasai ugyanis az MKOSZ támogatásával Floridában járnak épp, ezért tudtak együtt szelfizni Hosszú Katinkával és Shane Tusuppal.