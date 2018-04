Brutális erővel találta fejbe a labda a riporternőt, azonnal kórházba szállították - videó

A horrorisztikus eset a mérkőzés hetedik játékrészben történt. A szabálytalan labdába egy hatalmast csapott bele Odubel Herrera és konkrétan telibe találta a csinos riporternő arcát, aki a pálya szélén, a kamerák mellett állt - írja a Blikk.



Kelsey Wingert arcát először csak lejegelték, de olyan fájdalmai voltak, hogy kórházba kellett szállítani. Ott kiderült, hogy eltört a szemgödre.



A Fox Sports munkatársát gyorsan kiengedték a kórházból, azonban az arcáról posztolt fotóján elég ijesztőnek néz ki a sérülése.

There's nothing that @Starburst jellybeans can't fix right? My rockstar friend @KelsWingert is back home and doing well after getting hit in the eye on a foul ball last night working the @Braves game! Talk about a warrior! pic.twitter.com/mTWHIjEUe5