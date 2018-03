Kézilabda

Danyi Gábor lesz a Győri ETO KC vezetőedzője

A szakember egy plusz egy évre szóló szerződtetését a szerdai sajtótájékoztatón jelentette be az egyesület.



Danyi Gábor 2011 óta dolgozik a klubnál, Ambros Martín előtt volt Konkoly Csaba, majd a négy éve elhunyt norvég Karl-Erik Böhn másodedzője is.



A spanyol Ambros Martín 2012 óta vezetőedzője a győri csapatnak, amellyel Bajnokok Ligáját háromszor, bajnokságot és Magyar Kupát egyformán négy alkalommal nyert. A román válogatottat 2016 őszétől vezeti, a szakember februárban jelentette be, hogy a nyáron elhagyja a győri csapatot.



Bartha Csaba klubelnök a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2018-2019-es szezon szakmai stábjában Danyi Gábort segíti a horvát férfi és női válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Zdravko Zovko, s helyet kapott a stábban Kun Attila jelenlegi utánpótlás edző és Holanek Zoltán jelenlegi erőnléti edző.



Az elnök kiemelte: a stáb megválasztásakor a fő szempont az volt, hogy minden embernek meghatározott feladatköre legyen, amit szakmai tudásával a lehető legjobban el tud végezni.



A bajnokságban címvédő Győr a hétvégén a Magyar Kupa négyes döntőjében szerepel, a Bajnokok Ligájában jövő szombaton vívja a negyeddöntő első mérkőzését.