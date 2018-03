Labdarúgás

Nikolics megszólalt az újabb vereség után: 'ezt nehéz feldolgozni'

Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára szerint "benne volt a döntetlen" a Skócia elleni felkészülési mérkőzésben, melyen 1-0-ra kikapott a csapat, de azt is megjegyezte, hogy leginkább csak küzdött, s nem játszott jól az együttes. 2018.03.28 13:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Bármit mondanék, az kifogás lenne és alibi, amit nem akarok keresni. Négy nap alatt kétszer vesztettünk, ezt nehéz feldogozni, bár a mai meccsen egy döntetlen benne volt a játékban" - hangsúlyozta Nikolics a Groupama Arénában.



"Ma harcoltunk, küzdöttünk, de a foci nemcsak erről szól, nem elég csak futni. Gólokat kell szerezni, és szép játékot mutatni" - fejtette ki a Chicago Fire csatára, aki csereként lépett pályára a hajrában. - "Ezt a sportot gólokra játsszák, ha csak futni és harcolni akarunk, akkor rossz sportágat választottunk."



A második félidőre beállt védő, Szabó János arról beszélt, hogy megviseli a játékosokat a vereség. "A mai meccsből azt szűrném le, hogy igyekeztünk, mentünk, csináltuk, de nem jött össze az egyenlítés" - mondta.



"A mai találkozó jobban nézett ki, mint a pénteki, de legyünk őszinték, nem volt nehéz" - szögezte le Elek Ákos. Hozzátette, a csapat kompaktabb volt, a védekezés helyenként jól működött. Véleménye szerint a kazahok ellen nem érdemeltek döntetlent, ez most reálisabb lett volna.



"Jó lenne, ha ez a fajta hozzáállás megmaradna, és ehhez jobb játékot hozzá tudnánk tenni, akkor sikeresebbek lehetünk a jövőben. Ma nem volt nehezebb jobban játszani, de a két vereség nem néz ki jól" - ismerte el Elek.



Arra a kérdésre, hogy a csapatnak szüksége lenne-e egy játékmesterre, aki összefogja az együttest, azt felelte, egy ilyen játékos most hiányzik a keretből.



"Ilyen most nincsen, de nem is lesz szerintem egy ideig. Felesleges Gera Zoli utódját keresni, mert ő egy zseni, ahogy Zlatan Ibrahimovicot sem tudja pótolni a svéd válogatott, úgy mi sem fogjuk tudni" - fejtette ki a középpályás.