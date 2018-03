Labdarúgás

Nagy változások lesznek a Bajnokok Ligájában

A következő idénytől bevezetik a negyedik cserelehetőséget és az új kezdési időpontokat a labdarúgó Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Szuperkupában. 2018.03.27 13:13 MTI

Az európai szövetség (UEFA) honlapjának keddi tájékoztatása szerint a negyedik csere lehetőségével a BL-ben és az EL-ben csak az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseinek hosszabbításában élhetnek a vezetőedzők.



Döntés született az új kezdési időpontokról is. A Bajnokok Ligájában a selejtező rájátszásától a döntőig a meccsek többsége közép-európai idő szerint 21 órakor rajtol majd, de a csoportkörben minden kedden és szerdán lesz két-két találkozó, amely 18.55-kor kezdődik. Az utolsó fordulóban minden mérkőzésen azonos időpontban hangzik majd fel a kezdő sípszó.



Az Európa Ligában a csoportkörtől a nyolcaddöntőig ugyancsak 18.55-kor és 21.00-kor indulnak a találkozók, de az utolsó játéknapon ebben a sorozatban is ugyanakkor lesz a kezdés a csoportokon belül. A negyeddöntőben, az elődöntőben és a fináléban egységesen 21 órakor indul útjára a labda, ahogyan augusztus 15-én a tallinni Szuperkupa-mérkőzésen is.