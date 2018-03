Labdarúgás

Magyar-skót - McLeish szerint tapasztaltabbak a hazaiak

Alex McLeish, a skót labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata keddi ellenfele, a magyar nemzeti együttes jóval tapasztaltabb. 2018.03.27 03:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Azt várom, hogy a magyarok javítani akarnak a pénteki vereségüket követően és el akarják kerülni, hogy olyan könnyű gólokat kapjanak, mint három napja Kazahsztántól. A két korai gól kizökkentette a magyar csapatot" - mondta hétfői sajtótájékoztatóján a riválisról a szakvezető, aki hozzátette, saját együttese is ilyen találattal kapott ki 1-0-ra Costa Ricától.



McLeish saját csapatát illetően azzal elégedett volt, hogy öt-hat helyzetet alakított ki a közép-amerikai ellenféllel szemben, ugyanakkor sajnálta, hogy ebből egyet sem sikerült kihasználni.



A Groupama Arénában kedden 20 órakor kezdődő találkozóval kapcsolatban megjegyezte, hogy több formációt is ki akar próbálni, illetve úgy fogalmazott: azért lesz fontos a meccs, mert ha jó játékkal jó eredményt érnek el, akkor az nagyobb magabiztosságot adna játékosainak a folytatásra.



"A teljesítmény fontosabb, mint az eredmény, ez holnap is igaz lesz" - jelentette ki Callum McGregor, a Celtic Glasgow középpályása, aki hozzátette, támadó stílusú futballt próbálnak majd játszani.



A 24 éves futballista szerint időt vesz igénybe, amíg csapatként összeszoknak, de a cél az, hogy ez a folyamat minél gyorsabban végbemenjen. Megjegyezte, sok csere lesz a skótoknál a pénteki összecsapáshoz képest, mert a szövetségi kapitány azt szeretné, hogy sok friss futballista játsszon.