Nagy a baj

Álmában gyulladt rá a háza az Újpest legendás focistájára

Nagy bajban van Tóth József, az Újpesti Dózsa kétszeres bajnok- és kupagyőztes, 56-szoros válogatott korábbi focistája és felesége. Álmukban gyulladt rájuk a házuk.



A Blikk úgy tudja, azért keletkezett tűz a padlástérben, mert egy nyest elrágott egy elektromos vezetéket. Az eset múlt szerdán történt. Mire észlelték, hogy baj van, már füstölt a tető. A volt focista és felesége még időben kimenekültek, ám otthonuk sajnos használhatatlanná vált.



Pár napig a szomszédoknál húzták meg magukat, most pedig egy bérlakásban élnek ideiglenesen.



A legendás focistának és feleségének az MLSZ, valamint korábbi klubja is felajánlotta segítségét, de a szurkolók is gyűjtenek.