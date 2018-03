Labdarúgás

Megyei negyedosztályú csapat hívta ki a magyar labdarúgó-válogatottat

A kazahok elleni csúfos vereség után rengeteg negatív kritikát kapott a magyar válogatott. A megyei negyedosztályban szereplő Öttömös SE, pedig egészen felbátododott, nyílt levélben hívták ki Georges Leekens csapatát egy felkészülési mérkőzésre.



Mint írják játékosaik számos taktikai formációt és rögzített szituációt ismernek, ellenük a megfelelő védekezést is be tudná gyakorolni a magyar válogatott.



A meghívás részét képzi a klub elnökének enyhén csípős pacalpörköltje, valamint a helyi gazdák által lepárolt gyümölcsös alkoholos frissítők is - olvasható a Facebook-oldalukon.