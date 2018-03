Úszás

Hosszú Katinka elárulta, ki lesz az edzője

Az olimpiai bajnok úszónő elmondta , továbbra is Shane Tusup irányításával folytatja az edzéseket a jövőben. Vége a találgatásoknak a szakmai kérdéseket illetően - írta meg elsőként az NSO.



"Az biztos, hogy Shane-nel folytatjuk a közös munkát, és az is, hogy az idén mindenképpen változtatunk a felkészülési meneten" - kezdte Hosszú Katinka.



"Átbeszéltük a versenyzési stratégiát is, és Shane-nel úgy gondoljuk, hogy az országos bajnokság most nem fér bele" - mondta.