Új esély

Titkos utazáson békülhetett ki Hosszú Katinka és Shane Tusup

hirdetés

Kedden mi is megírtuk, újra együtt látták Hosszú Katinkát és Shane Tusupot. A páros jó hangulatban, nevetgélve hagyta el a Duna Arénát.



A Blikk most egy Iron Aquaticsból származó szülői információ alapján azt állítja, a páros nem volt edzésen a múlt héten, valahol a trópusokon nyaraltak közösen.



A bulvárlap megkérdezte Hosszú Katinkát, valóban a együtt voltak-e szabadságon. A háromszoros olimpiai bajnok sportolónő kitérő választ adott.



Az továbbra is kérdéses, hogy mikor versenyez újra.