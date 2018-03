Nagyszabású rendezvény

Hétvégén Budapest lesz az e-sport fővárosa

A szervezők közleménye szerint a nagyszabású rendezvény az első ilyen jellegű lesz Magyarországon. Emlékeztetnek rá, hogy az e-sport készségeket fejleszt, gondolkodásra és gyors reakciókra késztet, valamint sikerélményt is ad. Szellemi és technikai sportnak is nevezhető, a megkívánt képességek tekintetében talán a Forma-1-hez hasonlítható leginkább - fogalmaznak.



Az e-sport a digitális íráskészség fejlesztése mellett a csapatban való munkavégzést és a nyelvtanulást is segíti, mivel a legtöbb videojátékot csapatban játsszák, s a játékok nyelve az angol.



"Az e-sport egy dinamikusan terjedő sportág és népszerűsége ma már megkérdőjelezhetetlen. A legutóbbi, hazai kutatások szerint körülbelül egymillióan játszanak videójátékokkal Magyarországon és 200-250 ezerre tehető az e-sportolók száma" - fogalmazott az eseményt szervező Egymillióan a magyar esportért egyesület elnöke, Bíró Balázs.



A hétvégi eseményhez kapcsolódóan konferenciát is tartanak pénteken a Sofitel Budapest Chain Bridge szállodában.



A területi selejtezőket követően csapatsportágban (League of Legends, Counter-Strike Global Offensive) és egyéniben (Clash Royale, FIFA18) két-két, pénzdíjas versenyben rendeznek döntőket a budapesti fesztiválon szombaton és vasárnap. A rendezvényt technológiai újdonságok kiállítása, szimulátorok, robotfoci és drónbemutató, valamint koncertek színesítik.



A visegrádi négyek közötti első e-sportbajnokság összdíjazása egymillió euró (313 millió forint) lesz.