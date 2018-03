Békülés lesz?

Hosszú Katinka és Shane Tusup újra együtt

hirdetés

Hosszú idő után ismét együtt mutatkozott Hosszú Katinka és Shane Tusup. A világklasszis úszónő és edző-férje jó hangulatban, nevetgélve hagyta el a Duna Arénát hétfőn, a délelőtti edzést követően. Kedélyesen beszélgettek a létesítmény előtt.



Bár külön kocsival távoztak, lehetett érezni, hogy nincs harag, a kapcsolat minimum baráti, írja a Blikk. A lap szerint az is árulkodó lehet, hogy Tusup továbbra is hordja a jegygyűrűjét, s nem kizárt, hogy Hosszú is így tesz, ahogy a lap fotóján látható, végig a zsebében tartja a bal kezét.