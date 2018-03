Betegség

Meccs közben lett rosszul, az életéért küzd a nyíregyházi NB1-es futballista

2018.03.10 09:48 ma.hu

Markovics Dávidnál agydaganatot találtak, s ő aláveti magát mindennek, ami segíthet legyőzni a bajt. Kemoterápiás kezeléseken is átesett, s most azt várja, hogy megtudja, milyen folytatást javasolnak neki az orvosok. "Az orvosok bátorítanak, biztatnak, hogy jók az esélyeim. Nem adom fel a harcot!" - mesélte a Blikknek Markovics Dávid.



Sajnos még egyáltalán nem biztos, hogy túl van a nehezén: a 4-6 hét múlva sorra kerülő MR-vizsgálat alapján határozzák meg majd az orvosok, szükség van-e esetleg újabb kezelésekre.



A Nyíregyháza színeiben az NB I-ben és a Ligakupában is pályára lépő fiatal focista jelenlegi együttese, a Kótaj novemberi mérkőzésén rosszul lett, miután labdába fejelt. Mentő vitte kórházba, ahol kiderült, hogy nagy a baj. Háromórás műtét során távolították el a szervezetéből a tumort.



Decemberben az ünnepeket otthon, családi körben tölthette, azt követően azonban ismét rossz hírt közöltek vele az orvosok: a szövettani vizsgálat eredménye alapján rossz­indulatú volt a daganata. Mivel a testében még maradhattak rákos sejtek, szükség volt kemoterápiára.



Családja, barátai, csapattársai szeretete ad neki erőt, de még ismeretlenek is szurkolnak azért, hogy felépüljön.