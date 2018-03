Birkózás

Legendák, edzők és a versenyzők is népszerűsítik a birkózó vb-t

A sportág legendás alakjai, valamint a válogatott edzői és versenyzői is szerződést kötöttek a Magyar Birkózó Szövetséggel (MBSZ) arról, hogy népszerűsítik az októberi, budapesti világbajnokságot.

Az erről szóló megállapodást - sajtótájékoztató keretében - a legendák részéről Hegedüs Csaba, a 100. magyar olimpiai bajnok, a szövetség korábbi elnöke, az edzők képviseletében Sike András kötöttfogású kapitány, az aktív birkózók közül pedig az Európa-bajnok Lőrincz Viktor írta alá pénteken Tatán.



Németh Szilárd, az MBSZ első embere az ünnepélyes megállapodást megelőzően azt emelte ki: Nenad Lalovicnak, a nemzetközi szövetség vezetőjének részéről elvárásként fogalmazódott meg, hogy a budapesti vb minden idők legjobbja legyen, így a szervezőknek nincs is más lehetőségük, mint mindent megtenni ennek érdekében, amiért kőkeményen fognak dolgozni. Hangsúlyozta, a világbajnokság népszerűsítése nagyon fontos a sikeres rendezéshez, ezért a vb hírét az ország minden pontjára el kell vinni. Éppen ezért kérte - többek között - a sportág hazai legendás alakjaitól, hogy menjenek el az emberekhez, az MBSZ pedig segíteni fog abban, hogy minél több helyre eljussanak.



Hegedüs Csaba hangsúlyozta, hogy a magyaroknak hosszú évtizedes tapasztalatuk van nagy viadalok rendezésében, nagyon komoly a szellemi tőkéjük ezen a téren, így szerinte biztosan kiváló világbajnokság lesz a budapesti.



A sajtótájékoztatót megelőzően a média munkatársai a kötöttfogásúak edzését is megtekinthették. A csapatot irányító Sike András a felkészülésről elárulta, hogy kéthónapos alapozáson vannak túl a sportolók, mely közben versenyeken is részt vettek. Hétfő óta Tatán dolgoznak, s az erőfejlesztésről fokozatosan a birkózás irányába tolódik a munka.



A szakág országos bajnoksága két hét múlva lesz, majd május elején az Európa-bajnokság, júniusban pedig a Magyar Nagydíj következik. Ezek egyaránt fontos versenyek, ugyanakkor a cél egyértelműen az, hogy a világbajnokságon százszázalékos állapotban legyenek, s ott eredményesen szerepeljenek a birkózók - tette hozzá.