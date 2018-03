Per

Hosszú Katinka a férje ellen vallott

Érdekes részletek derültek ki a személyiségi jogi perről, melyet Darren Ward úszóedző indított Shane Tusup ellen.

Mint ismeretes, Shane Tusup szemtanúk szerint tavaly áprilisban a debreceni országos bajnokságon a medence mellett fenyegette és lökdöste feleségével közös klubja, az Iron Aquatics akkori skót edzőjét, Darren Wardot, amiért nem nevezte be a férfiváltót a versenyre.



"Te barom, ha még egyszer ilyet csinálsz, megöllek!" - ordította a jelenlévők szerint az amerikai. A klub később megvált a trénertől, aki jogi útra terelte az ügyet. A skót edző munkaügyi és személyiségi jogi pert indított.



A munkaügyi pert bíróságon kívül rendezték már a felek, és az edző végkielégítést kapott. A kirúgott edző azt kérte a bíróságtól, állapítsa meg, hogy Shane Tusup és az Iron Corporation megsértette a személyiségi - az emberi méltósághoz, becsülethez és jó hírnévhez fűződő - jogait, pénzt azonban nem követelt.



A szakember nehezményezte azt is, hogy szerinte valótlan tájékoztatást adott a sajtó számára Tusupék vállalkozása, amikor azt kommunikálták, azért nem folytatják a közös munkát, mert több ponton sem egyeztek a szakmai elképzeléseik. Ezért másodrendű vádlottként a kft. is szerepelt az ügyben.



A bíróság március 8-ai ítéletében Shane Tusupot 135 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte, eltiltotta őt a további jogsértéstől, és magánlevélben kell bocsánatot kérnie egykori kollégájától.



Mint kiderült, azt nem látta bizonyítottnak a bíróság, hogy a „megöllek"-et valóban Wardnak mondta az amerikai. Tusup azzal magyarázta a kifejezést, hogy ez nála amolyan indulatszó, végülis a „lekicsinylő" lökésért marasztalták el, ezt minősítették becsületsértésnek.



A jelenleg Új-Zélandon dolgozó Ward jogi képviselője felidézte: Tusup azzal védekezett, hogy Debrecenben félelmében cselekedett. Ezzel szemben Hosszú azt vallotta, a skót szakember egyáltalán nem közeledett dühösen, feldúltan a férje felé. Vagyis gyakorlatilag cáfolta Tusup vádjait - írja a Blikk.



"Elégedett vagyok az ítélettel, bizonyítani tudtuk az igazunkat" - nyilatkozta később Ward.