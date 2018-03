Sport

Váratlan bejelentés: visszavonul a két élsportoló

A két kiválóság csütörtökön egy időben jelentette be döntését. Kormos közösségi oldalán azt írta, "úgy döntöttem, szögre akasztom a fürdőruhámat". Hozzáfűzte: "nagyon köszönöm edzőmnek, Haász Katinak, és persze azoknak mind, akik a 20 év alatt segítettek, hogy előrébb jussak."



Az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta, korábban is többször felvetődött, hogy befejezi, de mindig történt valami, ami folytatásra sarkallta.



"Nagyon hosszú volt az utóbbi négy-öt év, fizikailag, szellemileg és lelkileg egyaránt megterhelő. Úgy érzem, most már nem tudom tartani a lépést a rohamosan fejlődő sportággal" - mondta a szinkrontoronyugrásban háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes Kormos.



Fazekas-Gondos Flóra arról beszélt, hogy a tavalyi budapesti világbajnokságot követően ősszel még edzett, de karácsony környékén kiderült, hogy gyermeket vár.



"Egy időre most elbúcsúzom a műugrástól, a családra, a civil munkámra és az egyetemi tanulmányaimra koncentrálok. De miután hosszú időt töltöttem el benne, nem tudom elképzelni, hogy teljesen eltávolodjak a sportágtól. Hogy a jövőben milyen formában lesz az életem része, később kiderül" - jegyezte meg.